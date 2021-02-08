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11 января 2021
В январе продажи АЛРОСА составили $430 млн
Алмазный рудник «Юбилейный» Фото: АЛРОСА
В пресс-релизе, распространенном в среду, АЛРОСА сообщила, что в ходе январских продаж алмазного сырья и бриллиантов она выручила $430 млн - $421 млн за алмазы и $9 млн за бриллианты.
В сообщении указывается, что данные по результатам продаж за январь являются предварительными и могут быть уточнены и что более точную и подробную информацию о результатах продаж компания публикует ежеквартально вместе с операционными результатами.
В январе 2020 года выручка АЛРОСА составила $405 млн ($390,2 млн за алмазы и $14,8 млн за бриллианты).
Комментируя результаты продаж, заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев сказал: «Результаты продаж за январь отражают улучшение спроса на ювелирную продукцию на основных рынках сбыта – в Китае и США. Дополнительную поддержку спрос на алмазное сырье получил благодаря отсутствию избыточных запасов в сегменте огранки. Это, в свою очередь, отчасти обусловлено тем, что огранщики имеют возможность делать закупки только под свои реальные потребности».
Владимир Малахов, Rough&Polished