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11 января 2021
Якутия считает, что деятельность компании АЛРОСА нужно диверсифицировать
В ходе интервью корреспондент РИА Новости Дарья Ураева напомнила о рекомендации подумать о диверсификации деятельности АЛРОСА в разработку месторождений металлов, которую минувшим летом дал компании вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
Айсен Николаев, отметив, что в последнюю четверть века крупных месторождений алмазов не найдено ни в России, ни во всем мире и что сейчас идет работа только по вовлечению в оборот уже ранее разведанных месторождений во всем мире, сказал, что, как он считает, в любом случае АЛРОСА «должна более активно заниматься геологоразведкой для нахождения новых месторождений алмазов и у нас в стране, и за ее пределами».
«Во-вторых, конечно же, определенное направление по диверсификации надо изучать, но так как эта компания – предприятие горнорудное, мы считаем, что диверсификация должна идти в сторону все-таки горнорудной промышленности», - продолжал он, сообщив, что сегодня уже некоторые подходы по таким проектам Якутия совместно с АЛРОСА вырабатывает.
В качестве примера руководитель Якутии упомянул «Алмазы Анабара», дочернюю компанию АЛРОСА, которая, по его словам, уже реально начала диверсификацию с реализации небольших проектов по добыче золота, производя несколько сотен килограммов этого драгоценного металла в год.
Владимир Малахов, Rough&Polished