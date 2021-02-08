Производство изумрудов и рубинов компанией Gemfields резко упало из-за пандемии COVID-19

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Gemfields сообщает, что в 2020 году на принадлежащем ей на 75% изумрудном руднике Кагем (Kagem) в Замбии было добыто 9,3 млн каратов изумрудов по сравнению с 42 млн каратов в 2019 году.

Эта горнодобывающая компания приостановила большую часть своей деятельности по добыче и переработке с марта прошлого года из-за ограничений и последствий пандемии COVID-19.

Рубиновый рудник Монтепуэс (Montepuez) в Мозамбике, также принадлежащий Gemfields на 75%, в прошлом году произвел 1,2 млн каратов драгоценных камней по сравнению с 2,2 млн каратов в 2019 году.

В 2020 году компания выручила 22,4 млн долларов на аукционах по продаже изумрудов с рудника Кагем по сравнению с 200 млн долларов в 2019 году.

Аукционы по продаже рубинов не проводились.

Согласно Gemfields, в 2020 году число камней, проданных через ее люксовый бренд Fabergé, упало до 1 686 штук с 2 324 штук, проданных в предыдущем году.

По состоянию на 31 декабря Gemfields располагала денежными средствами и их эквивалентами в размере 43,9 млн долларов.

Чистый долг компании составлял 12,6 млн долларов, но без учета относящейся к аукционам дебиторской задолженности в размере 8,9 млн долларов по состоянию на 31 декабря.

Gemfields планировала возобновить добычу полезных ископаемых в марте.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





