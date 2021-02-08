WGC: в 2021 году ювелирная промышленность Китая будет расти

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Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) недавно опубликовал доклад под названием «Тенденции спроса на золото 2020». Данные из этого доклада показывают, что спрос на ювелирные изделия в Китае в прошлом году упал на 35 процентов. Причина была связана с проблемами, вызванными COVID-19 и другими сопутствующими трудностями.

Теперь, когда ювелиры в Китае рассчитывают на то, что в ближайшие месяцы восстановление местной экономики продолжится, они также рассчитывают на устойчивый рост настроений потребителей. Кроме того, ювелирная промышленность надеется на повышение доходов и эффективное сдерживание пандемии, что поддержит ювелиров в 2021 году.

Согласно докладу WGC, 2021 год тем не менее обещает хорошие перспективы. Исследования WGC на местах свидетельствуют об оптимистичном настроении крупных ювелирных предприятий в Китае, которые в последние месяцы продемонстрировали высокие продажи.

WGC также добавляет, что консолидация отрасли в 2020 году позволила компаниям с более прочной ценностью бренда и денежными потоками пережить кризис, что фактически поставило отрасль в более здоровое положение. В докладе говорится, что это принесет пользу китайским ювелирам благодаря изменениям в политике, которые сделают приоритетным внутреннее потребление в 2021 году, а также в ближайшие годы.

Кроме того, в 2020 году традиционные золотые ювелирные изделия продемонстрировали высокие показатели - свадебные украшения и легкие ювелирные изделия из твердого 24-каратного золота пользовались постоянным спросом, а ювелиры запасались товарами, говорится в докладе WGC.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





