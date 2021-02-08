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11 января 2021
МЧС России оценило готовность «Быстринского» ГОКа
Фото: МЧС России
Завершилась проверка готовности горнорудной компании «Быстринское» к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, сообщает сайт МЧС России. Комбинат посетила специально созданная комиссия, в состав которой вошли представители Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.
«ГРК «Быстринское», одна из производственных площадок ПАО "ГМК "Норильский никель", является крупнейшим горнодобывающим и горно-обогатительным предприятием на территории Забайкальского края и входит в десятку крупнейших месторождений меди в мире. Одним из главных принципов горнорудной компании является сведение к минимуму негативного воздействия на окружающую среду.
Предприятие, расположенное на территории Газимуро-Заводского района Забайкальского края, эксплуатирует большое количество сложного и технологичного оборудования, включая комплекс гидротехнических сооружений - хвостохранилищ.
В ходе работы комиссией проведён смотр и оценены практические действия по отработке ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации. Члены комиссии оценили готовность сил и средств ГРК «Быстринское», а также специальных формирований, в том числе МЧС России, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций.
После смотра была проведена практическая часть учений. Согласно сценарию, произошло образование прорана (бреши) в теле дамбы хвостохранилища. Членами комиссии контролировалось проведение оповещения о происшествии, задействование сил и средств для ликвидации последствий условного прорыва. Оценивалась подготовленность персонала объекта, достаточность сил и средств для устранения происшествия. В учения были вовлечены персонал комбината и звенья территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Газимуро-Заводского района, всего более 60 человек.
Также за ходом учений наблюдал директор Центра экологической безопасности ПАО «ГМК Норильский никель» Анатолий Кузнецов, в ответственность которого входит недопущение загрязнений окружающей среды комбинатом.
Проведённые учения позволили отработать действия по минимизированию риска возникновения чрезвычайных ситуаций и загрязнения окружающей среды при аварии на хвостохранилище, тем самым повысив безопасность работников комбината и жителей Газимуро-Заводского района.
Владимир Малахов, Rough&Polished