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11 января 2021
Выставка SGCCI Sparkle-21 намечена на 20-22 февраля в Сурате
Международный выставочный и конференц-центр Сурата Фото: sparkle.sgcci.in
Торгово-промышленная палата Южного Гуджарата (Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, SGCCI) организовала проведение грандиозной выставки драгоценных камней и ювелирных украшений Sparkle-21 в Международном выставочном и конференц-центре Сурата, расположенном в населенном пункте Сарсана, с 20 по 22 февраля.
Президент SGCCI Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) сказал, что объявление об увеличении таможенных пошлин на импорт готовых синтетических бриллиантов в недавно объявленном союзном бюджете Индии принесет большую пользу производителям синтетических бриллиантов в Сурате. Он также добавил, что, «поскольку Сурат теперь производит синтетические бриллианты наряду с природными бриллиантами, оборудование, необходимое для производства синтетических бриллиантов, также производится в Сурате. Так что Сурат, город производства бриллиантов, сейчас движется к тому, чтобы стать центром изготовления и природных, и синтетических бриллиантов. Для этого в Сурате создана вся инфраструктура, включая особую экономическую зону, таможню, порты и аэропорты».
Руководитель выставки Джаянти Савлиа (Jayanti Savlia) сообщил, что «в выставке Sparkle примут участие производители природных бриллиантов и ювелирных изделий, производители синтетических бриллиантов и оборудования для всей алмазной отрасли».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished