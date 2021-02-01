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11 января 2021
Ашиш Петхе избран председателем, а Сайям Мехра - заместителем председателя GJC
Ашиш Петхе, председатель GJC, в связи с этим сказал: «Я благодарен правлению и для меня большая честь принять на себя ответственность за руководство национальным внутренним советом. Мы будем работать в тесном контакте с правительством и заниматься различными проблемами, стоящими перед отраслью. Мы будем стремиться объединить всю отрасль и работать над достижением поставленной GJC цели – одна отрасль, один голос. Мы также хотим решить текущие проблемы, связанные с клеймением ювелирных изделий, законом о предотвращении отмывания денег и другими проблемами, такими как нерешительность банковского сектора при предоставлении кредитов сектору драгоценных камней и ювелирных изделий».
Сайям Мехра, вице-председатель GJC, сказал: «Для меня большая честь работать во имя роста этой ключевой торговой организации и вносить свой вклад в развитие ювелирных компаний, являющихся членами организации, по всему региону. Отрасль должна стать более организованной и приверженной соблюдению правил. Со своей стороны GJC будет продолжать создавать лучшие и новые платформы для отрасли».
Всеиндийский совет по драгоценным камням и ювелирным изделиям (GJC) представляет более 600 000 участников, включая производителей, оптовиков, розничных торговцев, дистрибьюторов, лаборатории, геммологов, дизайнеров и смежные службы в рамках индийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished