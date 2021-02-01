Правительство разрешило "дочке" "Алросы" продать за рубежом алмаз весом более 242 карат

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Алмаз продадут на внешнем рынке через аукцион



(ТАСС) - Правительство РФ разрешило компании "Алроса-Нюрба" (дочерняя организация "Алросы") экспортировать и продать на аукционе за рубежом алмаз весом более 242 карат. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Разрешить публичному акционерному обществу "Алроса-Нюрба" экспорт уникального алмаза 2C BLK CLEAV 242CT массой 242,31 карата для его реализации на внешнем рынке путем проведения аукциона", - говорится в документе.

Осенью прошлого года на торгах в Женеве за 24,393 млн швейцарских франков ($26,6 млн) был продан пурпурно-розовый бриллиант "Призрак Розы" весом 14,83 карата, добытый "Алросой" в Якутии.



