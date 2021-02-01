Эксклюзив
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились...
Вчера
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...
18 января 2021
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Правительство разрешило "дочке" "Алросы" продать за рубежом алмаз весом более 242 карат
(ТАСС) - Правительство РФ разрешило компании "Алроса-Нюрба" (дочерняя организация "Алросы") экспортировать и продать на аукционе за рубежом алмаз весом более 242 карат. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Разрешить публичному акционерному обществу "Алроса-Нюрба" экспорт уникального алмаза 2C BLK CLEAV 242CT массой 242,31 карата для его реализации на внешнем рынке путем проведения аукциона", - говорится в документе.
Осенью прошлого года на торгах в Женеве за 24,393 млн швейцарских франков ($26,6 млн) был продан пурпурно-розовый бриллиант "Призрак Розы" весом 14,83 карата, добытый "Алросой" в Якутии.