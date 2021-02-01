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11 января 2021
Работы на руднике Гачо Куэй временно приостановлены
В субботу компания объявила об идентификации шести предполагаемых случаев заболевания COVID-19 среди работников объекта.
По словам пресс-секретаря Терри Крюгера (Terry Kruger), в связи с установлением предполагаемых носителей коронавируса еще 47 человек, которые могли с ними контактировать, помещены на карантин.
У всех людей симптомов коронавирусной инфекции не выявлено, на данный момент они чувствуют себя хорошо. Анализы отправлены в территориальную больницу Стэнтона.
«Здоровье и безопасность наших сотрудников и подрядчиков являются нашим главным приоритетом, поэтому мы приняли решение немедленно прекратить добычу и переработку руды с субботы, 6 февраля, до тех пор, пока не определим безопасный путь вперед», - сказал генеральный директор шахты Линдон Кларк (Lyndon Clark).
По его словам, к работе будут привлекаться только те сотрудники, которые обеспечивают поддержание деятельности основных служб. Все остальные сотрудники должны оставаться в своих жилых помещениях.
В настоящее время на руднике находится 335 человек.
Алекс Шишло для Rough&Polished