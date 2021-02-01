В 2020 году экспорт алмазов из Зимбабве составил 141 млн долларов

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В 2020 году Зимбабве экспортировала алмазов на сумму 141 млн долларов, сообщила официальная государственная газета со ссылкой на данные Национального статистического агентства Зимбабве (Zimbabwe National Statistics Agency).

Газета Sunday Mail сообщила, что доходы от алмазов уступают доходам от производства никелевых штейнов, которые принесли 985 млн долларов, золота, принесшего 982 млн долларов, и никелевой руды и концентратов, которые принесли 612 млн долларов.

Алмазы потеснили платину, принесшую Зимбабве 134 млн долларов за тот же период.

Экспорт минеральных ресурсов из Зимбабве в 2020 году составил 3,21 млрд долларов, что составляет 73% от общего объема экспорта.

Это на 7,5% больше по сравнению с экспортом полезных ископаемых в 2019 году.

Согласно данным, опубликованным Кимберлийским процессом в прошлом году, в 2019 году в Зимбабве было произведено 2,1 млн каратов алмазов на сумму 141,1 млн долларов при средней цене 67,09 доллара за карат.

Хараре хочет, чтобы к 2023 году алмазы приносили стране 1 млрд долларов в год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



