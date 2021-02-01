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11 января 2021
Китай доминирует в производстве выращенных в лаборатории алмазов
В докладе Global Diamond Industry 2020–21 отмечается, что технология химического осаждения из паровой фазы набирает обороты, а Индия и США становятся основными производственными центрами.
Однако в 2020 году розничные цены на синтетические алмазы упали, а оптовые цены остались стабильными.
«Это привело к снижению маржи торговцев и производителей ювелирных изделий», - говорится в документе.
«Мы считаем, что дополнительное снижение цен сделает выращенные в лаборатории бриллианты доступными для более широких групп потребителей, чувствительных к цене, и продвинет их в категорию недорогих модных товаров, где у них есть потенциал роста», - пишут авторы доклада.
Большая часть розничного рынка выращенных в лаборатории бриллиантов в настоящее время сосредоточена в США, тогда как Китай занимает второе место.
Bain & Company заявила, что отрасль природных алмазов не вкладывает достаточно средств в маркетинг по сравнению с другими сегментами производства предметов роскоши.
«Эпоха универсального маркетинга закончилась», - говорится в докладе.
«Разработка индивидуальных, основанных на аналитике стратегий станет ключевым конкурентным преимуществом в будущем, - подчеркивается в нем. - Чтобы добиться успеха в посткризисном мире, маркетологам нужны инструменты для тщательного отслеживания меняющихся настроений и приоритетов клиентов, для использования аналитики данных и увеличения персонализации».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished