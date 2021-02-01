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11 января 2021
В 2020 году мировая добыча алмазов упала на 20% - доклад Bain & Company
После достижения пика в 152 млн каратов в 2017 году добыча алмазного сырья снижалась примерно на 5% в год.
Фирма Bain & Company, подготовившая доклад, сообщила, что наибольшее снижение в 2020 году произошло в России, Канаде, Ботсване и Австралии.
В России уровень добычи снизился на рудниках Ботуобинский и Юбилейный и на других небольших рудниках, в то время как добыча в Канаде снизилась из-за приостановки добычи на рудниках Экати (Ekati) и Ренар (Renard) в марте прошлого года.
В Ботсване рудники Жваненг (Jwaneng) и Орапа (Orapa) снизили добычу на 26%, а в Австралии в ноябре 2020 года компания Rio Tinto закрыла рудник Аргайл (Argyle).
Источник: Bain & Company
Единственными рудниками, которые увеличили добычу, были Венеция (Venetia) в Южной Африке, подземный рудник Удачный и Нюрбинские аллювиальные месторождения в России.
«Ожидается, что в 2021 году добыча останется стабильной благодаря возобновлению работы на прибыльных рудниках, которые были приостановлены в 2020 году, однако рост будет компенсирован закрытием рудника Аргайл», - отмечается в докладе Bain.
«В течение следующих 3-5 лет добыча, вероятно, будет расти на 0–2% [в год], давая возможность полностью восстановить баланс в цепочки создания стоимости», - говорится в документе.
Согласно докладу, стоимость продукции в 2020 году снизилась примерно на 30% из-за снижения цен на алмазное сырье и объемов производства.
Источник: Bain & Company
Годовые продажи алмазного сырья в прошлом году продолжили снижаться, упав на 33% из-за воздействия пандемии COVID-19.
В докладе отмечается, что сокращение продаж в первой половине 2020 года оказало давление на прибыльность, которая, как ожидается, улучшится к концу года.
В 2020 году продажи бриллиантов упали на 25%, а чистый импорт алмазов в ключевые страны, занимающиеся их огранкой, упал на 26% в годовом исчислении.
Согласно Bain, пандемия COVID-19 одновременно нарушила спрос и предложение на алмазном рынке.
«Логистические коллапсы, локдауны и закрытие предприятий потрясли цепочки поставок. Что касается спроса, потеря доходов из-за заболеваемости, карантина и безработицы ослабила экономические перспективы и снизила потребление домохозяйств, - говорится в докладе. - Интерес потребителей к бриллиантам как товарной категории остался высоким, но поведение и предпочтения потребителей изменились».
По мнению составителей доклада, несмотря на сбои, мидстрим завершил год в хорошей форме.
Спрос на бриллианты вырос во второй половине 2020 года, что привело к восстановлению цен на них и снижению в годовом исчислении лишь на 3%.
«Уровень запасов снизился на 22%, что хорошо для сегмента», - говорится в докладе.
«Рентабельность поднялась с уровня, близкого к безубыточности в предыдущие годы, до 3-5%. Больше всего выиграли огранщики высококачественных бриллиантов; спрос на такие камни был высоким во второй половине 2020 года», - отмечает Bain.
Согласно прогнозу авторов доклада, спрос на ювелирные изделия с бриллиантами восстановится до уровня, предшествующего пандемии, в период с 2022 по 2024 год, при этом Китай в этом отношении будет лидером.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished