Эксклюзив
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились...
Сегодня
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...
18 января 2021
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
NDC запустил программу партнерства для ювелирных ритейлеров
Платформа NDC открывает розничным партнерам доступ к мультимедийным рекламным кампаниям «Для неповторимых моментов» (“For Moments Like No Other”) с участием всемирного посла NDC актрисы Аны де Армас (Ana de Armas).
Как провайдер высококачественного цифрового контента NDC также предоставит возможность использовать лучшие в своем классе социальные активы и контент, которые ежедневно привлекают аудиторию в 300 тыс. и более посетителей на портал www.naturaldiamonds.com. Это единственный авторитетный мировой алмазный ресурс, который вдохновляет потребителей и побуждает их к покупке.
Инвестируя в развитие собственного бизнеса по добыче природных алмазов, официальный партнер NDC получит доступ к активам рекламных кампаний, цифровому инструментарию, POS-системам, новым и интерактивным образовательным материалам для специалистов по продажам, лучшим практикам социальных сетей и поисковому маркетингу, анонсам новых рекламных кампаний и коллекций, анонсам отчетов NDC о развивающихся трендах.
Alex Shishlo для Rough&Polished