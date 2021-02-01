Эксклюзив
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились...
Сегодня
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...
18 января 2021
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Выставки ювелирной индустрии возобновят работу в офлайн-режиме
Торговая выставка OROAREZZO, специально посвященная лучшим ювелирным изделиям Made in Italy, пройдет с физическим присутствием с 12 по 15 июня 2021 года в выставочном центре города Ареццо.
Также в офлайн-режиме в период с 10 по 14 сентября 2021 года в городе Виченца будут организованы выставка VICENZAORO, являющаяся эталонным событием для международной цепочки поставок золотых ювелирных изделий; T. GOLD, международная выставка оборудования и самых передовых технологий, применяемых в дизайне и обработке ювелирных изделий; и VOVintage, эксклюзивный рынок винтажных часов и ювелирных изделий.
До этого, 23 марта 2021 года, будет организован WE ARE Jewellery - беспрецедентный цифровой B2B-формат, специально разработанный для презентации новых ювелирных коллекций для дистанционно связанных покупателей со всего мира.
Алекс Шишло для Rough&Polished