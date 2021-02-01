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11 января 2021

Выставки ювелирной индустрии возобновят работу в офлайн-режиме

Сегодня
Новости
Итальянская выставочная группа (Italian Exhibition Group), которая единолично управляет международными B2B-мероприятиями в итальянской индустрии золота и ювелирных изделий, объявила о реорганизации своего календаря на 2021 год.
Торговая выставка OROAREZZO, специально посвященная лучшим ювелирным изделиям Made in Italy, пройдет с физическим присутствием с 12 по 15 июня 2021 года в выставочном центре города Ареццо.
Также в офлайн-режиме в период с 10 по 14 сентября 2021 года в городе Виченца будут организованы выставка VICENZAORO, являющаяся эталонным событием для международной цепочки поставок золотых ювелирных изделий; T. GOLD, международная выставка оборудования и самых передовых технологий, применяемых в дизайне и обработке ювелирных изделий; и VOVintage, эксклюзивный рынок винтажных часов и ювелирных изделий.
До этого, 23 марта 2021 года, будет организован WE ARE Jewellery - беспрецедентный цифровой B2B-формат, специально разработанный для презентации новых ювелирных коллекций для дистанционно связанных покупателей со всего мира.

Алекс Шишло для Rough&Polished

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