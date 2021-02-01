Эксклюзив
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились...
Сегодня
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...
18 января 2021
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Vast Resources сохраняет оптимизм в отношении заключения соглашения об СП по добыче алмазов в Зимбабве
Генеральный директор компании Эндрю Прелеа (Andrew Prelea) заявил в промежуточном отчете за период с 1 мая 2020 года по 31 октября 2020 года, который был опубликован на прошлой неделе, что соглашение будет подписано после ослабления мер по ограничению пандемии COVID-19 в Зимбабве.
Зимбабве недавно продлила жесткую самоизоляцию до середины февраля, поскольку пандемия COVID-19 продолжает сеять хаос в этой южноафриканской стране.
«Мы по-прежнему уверены, что сможем заключить соглашение о добыче алмазов с ZCDC, как только в Зимбабве будут сняты меры по ограничению распространения COVID-19», - сказал Прелеа.
Председатель совета директоров компании Брайан Мориц (Brian Moritz) в том же отчете отметил, что в Vast Resources с нетерпением ждут заключения соглашения о совместном предприятии с генеральным директором ZCDC Марком Мабхуну (Mark Mabhunu), который был исполнительным директором алмазного подразделения Vast Resources до того, как он ушел из нее, чтобы возглавить государственное предприятие в сентябре прошлого года.
Katanga Mining - совместное предприятие Vast Resources и Chiadzwa Community Development Trust, будет работать с ZCDC над разработкой концессии Чиадзва (Chiadzwa).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished