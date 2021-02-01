Vast Resources сохраняет оптимизм в отношении заключения соглашения об СП по добыче алмазов в Зимбабве

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Vast Resources по-прежнему уверена в заключении долгожданного соглашения о совместном предприятии между своей дочерней компанией Katanga Mining и Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC).

Генеральный директор компании Эндрю Прелеа (Andrew Prelea) заявил в промежуточном отчете за период с 1 мая 2020 года по 31 октября 2020 года, который был опубликован на прошлой неделе, что соглашение будет подписано после ослабления мер по ограничению пандемии COVID-19 в Зимбабве.

Зимбабве недавно продлила жесткую самоизоляцию до середины февраля, поскольку пандемия COVID-19 продолжает сеять хаос в этой южноафриканской стране.

«Мы по-прежнему уверены, что сможем заключить соглашение о добыче алмазов с ZCDC, как только в Зимбабве будут сняты меры по ограничению распространения COVID-19», - сказал Прелеа.

Председатель совета директоров компании Брайан Мориц (Brian Moritz) в том же отчете отметил, что в Vast Resources с нетерпением ждут заключения соглашения о совместном предприятии с генеральным директором ZCDC Марком Мабхуну (Mark Mabhunu), который был исполнительным директором алмазного подразделения Vast Resources до того, как он ушел из нее, чтобы возглавить государственное предприятие в сентябре прошлого года.

Katanga Mining - совместное предприятие Vast Resources и Chiadzwa Community Development Trust, будет работать с ZCDC над разработкой концессии Чиадзва (Chiadzwa).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



