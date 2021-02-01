Ресурсы алмазов на руднике Кареевлей компании BlueRock Diamonds выросли на 53%

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BlueRock Diamonds зафиксировала увеличение ресурсов алмазов на руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке на 53%, до 516 200 каратов (с 337 018 каратов в 2018 году), согласно обновленному отчету о ресурсах этого месторождения.

Увеличение в каратах произошло за счет увеличения ресурсов в тоннах на 49%, до 10,36 млн тонн (примерно с 7 млн тонн в 2018 году).

Исполнительный председатель совета директоров BlueRock Diamonds Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что заявление о ресурсах основано на запланированном объеме добычи компании в один миллион тонн в год, что обеспечивает минимальный 10-летний срок службы рудника. «Совет директоров уверен, что ресурс будет увеличиваться еще больше, как только будут завершены работы на KV3, нашей крупнейшей трубе, где в настоящее время только 40% объема этой трубки включены в ресурс», - добавил он.

BlueRock Diamonds также сообщила, что 19% ее ресурсов были обновлены до уровня выявленных ресурсов.

«Я рад отметить, что компетентное лицо, в результате проведенных на сегодняшний день горных работ, сочло целесообразным повысить значительный объем наших ресурсов в тоннах с категории предполагаемых ресурсов до категории выявленных ресурсов, - сказал Хьюстон. - Это изменение категории еще больше укрепляет нашу уверенность в будущем рудника Кареевлей».

Лицензионный участок рудника Кареевлей занимает 3000 га и содержит пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



