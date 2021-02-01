Эксклюзив
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились...
Сегодня
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...
18 января 2021
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Ресурсы алмазов на руднике Кареевлей компании BlueRock Diamonds выросли на 53%
Увеличение в каратах произошло за счет увеличения ресурсов в тоннах на 49%, до 10,36 млн тонн (примерно с 7 млн тонн в 2018 году).
Исполнительный председатель совета директоров BlueRock Diamonds Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что заявление о ресурсах основано на запланированном объеме добычи компании в один миллион тонн в год, что обеспечивает минимальный 10-летний срок службы рудника. «Совет директоров уверен, что ресурс будет увеличиваться еще больше, как только будут завершены работы на KV3, нашей крупнейшей трубе, где в настоящее время только 40% объема этой трубки включены в ресурс», - добавил он.
BlueRock Diamonds также сообщила, что 19% ее ресурсов были обновлены до уровня выявленных ресурсов.
«Я рад отметить, что компетентное лицо, в результате проведенных на сегодняшний день горных работ, сочло целесообразным повысить значительный объем наших ресурсов в тоннах с категории предполагаемых ресурсов до категории выявленных ресурсов, - сказал Хьюстон. - Это изменение категории еще больше укрепляет нашу уверенность в будущем рудника Кареевлей».
Лицензионный участок рудника Кареевлей занимает 3000 га и содержит пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished