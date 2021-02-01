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04 января 2021
Персонал рудника Экати вернется к работе в полном составе в конце февраля
Рудник Экати (Ekati) и связанные с ним активы, за исключением доли Dominion Diamond Mines в соглашении о совместном предприятии и обязательств по руднику Даявик (Diavik), были проданы компании Arctic Canadian Diamond, сообщает CBC News.
Arctic Canadian Diamond образована и контролируется компаниями DDJ Capital Management, Brigade Capital Management, LP и Western Asset Management Company, LLC. Согласно пресс-релизу, распространенному Dominion Diamond Mines, Arctic Canadian Diamond взяла на себя долг Dominion в размере $70 млн, срок погашения которого уже наступил, «в рамках действующего возобновляемого кредитного соглашения и обязательств по восстановлению земель в районе рудника Экати».
«Эта сделка значительно сокращает наши долговые обязательства и обеспечивает достаточную ликвидность для финансирования нашей деятельности, инвестирования в будущий рост и позволит компании выйти на существенно более прочный баланс», – заявила финансовый директор Dominion Кристал Кайе (Kristal Kaye).
Работы на руднике Экати были приостановлены в марте прошлого года в связи с пандемией коронавируса. В ноябре Dominion начала осуществление рассчитанной на два с половиной месяца программы по постепенному запуску рудника, и в январе этого года производство полностью восстановилось, но при сокращенном составе персонала. Теперь ожидается, что весь персонал рудника приступит к работе не позднее 25 февраля.
Владимир Малахов, Rough&Polished