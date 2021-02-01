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04 января 2021
De Beers Group сотрудничает с выпускниками школы Central Saint Martins
«Forever Love» - единственная в своем роде ювелирная коллекция, включающая кольца, ожерелья и брошь, инкрустированные алмазами и бриллиантами от De Beers весом от 0,3 до 1,3 карата. Каждый камень добыт в соответствии со строгими принципами наилучшей практики компании и ее программы устойчивого развития «Building Forever» («Строим навсегда»).
Три дизайнера - Кристина Ференчук (Kristina Ferenchuk), Ами Масамицу (Ami Masamitsu) и Луис Тамлин (Louis Tamlyn) - были отобраны De Beers Group за их творческую интерпретацию темы и приверженность устойчивым практикам. Перед каждым из специалистов стояла задача создать украшения, которые представляли бы концепции «любви» и «вечности» в 21 веке, привнося в дизайн свой личный творческий стиль.
По случаю запуска коллекции De Beers пожертвует 10 тыс фунтов стерлингов в фонд новой премии «Provenance» («История происхождения»), учрежденной в рамках дизайнерской инициативы De Beers Group - Shining Light Awards 2020/2021 (Премии «Сияющий свет» 2020/2021).
Конкурс ювелирного дизайна фокусируется на развитии навыков перспективных студентов-дизайнеров ювелирных изделий из четырех стран, производящих алмазы и являющихся партнерами De Beers Group - Ботсваны, Канады, Намибии и Южной Африки.
Новая премия даст возможность участнику, проявившему нераскрытый талант, развить и отточить свои навыки. Победитель конкурса будет объявлен в конце этого года на церемонии Shining Light Awards 2020/2021, в рамках которой состоится презентация коллекции «Forever Love».
Алекс Шишло для Rough&Polished