De Beers Group сотрудничает с выпускниками школы Central Saint Martins

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В рамках программы «ReSet» («Перезапуск») De Beers Group выпустила коллекцию ювелирных украшений «Любовь навсегда» («Forever Love»), ставшую праздником любви и устойчивого развития в современном мире. Она была создана тремя начинающими ювелирными дизайнерами, недавно окончившими Central Saint Martins в Лондоне, одну из ведущих мировых дизайнерских школ.

«Forever Love» - единственная в своем роде ювелирная коллекция, включающая кольца, ожерелья и брошь, инкрустированные алмазами и бриллиантами от De Beers весом от 0,3 до 1,3 карата. Каждый камень добыт в соответствии со строгими принципами наилучшей практики компании и ее программы устойчивого развития «Building Forever» («Строим навсегда»).

Три дизайнера - Кристина Ференчук (Kristina Ferenchuk), Ами Масамицу (Ami Masamitsu) и Луис Тамлин (Louis Tamlyn) - были отобраны De Beers Group за их творческую интерпретацию темы и приверженность устойчивым практикам. Перед каждым из специалистов стояла задача создать украшения, которые представляли бы концепции «любви» и «вечности» в 21 веке, привнося в дизайн свой личный творческий стиль.

По случаю запуска коллекции De Beers пожертвует 10 тыс фунтов стерлингов в фонд новой премии «Provenance» («История происхождения»), учрежденной в рамках дизайнерской инициативы De Beers Group - Shining Light Awards 2020/2021 (Премии «Сияющий свет» 2020/2021).

Конкурс ювелирного дизайна фокусируется на развитии навыков перспективных студентов-дизайнеров ювелирных изделий из четырех стран, производящих алмазы и являющихся партнерами De Beers Group - Ботсваны, Канады, Намибии и Южной Африки.

Новая премия даст возможность участнику, проявившему нераскрытый талант, развить и отточить свои навыки. Победитель конкурса будет объявлен в конце этого года на церемонии Shining Light Awards 2020/2021, в рамках которой состоится презентация коллекции «Forever Love».



Алекс Шишло для Rough&Polished





