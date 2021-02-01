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04 января 2021
Горнодобывающие компании ЮАР пользуются успехом на местной бирже
Президент ЮАР Сирил Рамафоса (Cyril Ramaphosa), выступая на виртуальной Конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность 2021 года (2021 Investing in African Mining Indaba), заявил, что добыча полезных ископаемых пережила «впечатляющее восстановление» после поэтапного возвращения к горнодобывающей деятельности по ослаблении одной из самых строгих самоизоляций в мире.
«Свидетельством масштаба сбоя в начале года и масштаба восстановления после него стало то, что в третьем квартале 2020 года отрасль зафиксировала рост на 288% по сравнению с предыдущим кварталом, - сказал он. - Рост производства был обусловлен главным образом увеличением объемов добычи металлов платиновой группы, железной руды, золота, марганцевой руды и алмазов».
Рамафоса также с похвалой отозвался о «позитивных» рабочих отношениях между правительством и горнодобывающей промышленностью как об одной из причин, которая помогла горнодобывающей отрасли выдержать шторм.
«Это то, что мы должны продолжать развивать», - подчеркнул он.
Президент ЮАР также сказал, что необходимо адаптироваться к реалиям эпохи COVID-19, обеспечить бо́льшую политическую определенность, привлечь более высокий уровень инвестиций и одновременно защитить средства к существованию.
«Чтобы обеспечить увеличение вклада как горнодобывающей промышленности, так и энергетики в удовлетворение наших стремлений к развитию, мы предприняли важные шаги для решения политических и нормативных вопросов, которые инвесторы выявили ранее и указали нам на них как на препятствия для увеличения инвестиций», - сказал он.
Вклад горнодобывающей промышленности в ВВП ЮАР составляет около 8%.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished