Ботсвана ускоряет разведку полезных ископаемых, не связанную с алмазами

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По словам президента Ботсваны Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi), Ботсвана ускорила планы по оцифровке и обеспечению доступности геолого-геофизической информации для потенциальных инвесторов с целью содействия разведке полезных ископаемых, не связанной с алмазами.

Он заявил в ходе виртуальной Конференции по инвестициям в африканскую горнодобывающую промышленность 2021 года (2021 Investing in African Mining Indaba), что Ботсвана стремится расширить свою базу доходов, дабы избежать зависимости от алмазов. На алмазы приходится около 80% экспорта Ботсваны.

«Развитие горнодобывающей промышленности в Ботсване идет полным ходом, о чем свидетельствуют несколько осуществляемых геологоразведочных проектов и выдача лицензий на добычу частным компаниям», - сказал он.

«Этот шаг также будет катализировать участие частного сектора в бенефикации полезных ископаемых и в связанном с этим создании дополнительных рабочих мест, особенно для нашей молодежи», - отметил президент.

«В этом плане Ботсвана внедрила стратегии бенефикации полезных ископаемых, что включает в себя создание заводов по переработке неблагородных металлов, куда входит и поиск подходящих проектов в области меди, железа и никеля, а также создание благоприятных условий для реализации этих проектов», - продолжал Масиси.

По его словам, Ботсвана также расширяет возможности обработки алмазов за пределы огранки, вводя альтернативные и дополнительные элементы поставки алмазов.

«Это даст толчок для вторичной торговли алмазным сырьем, торговли бриллиантами, создания пространства для поддержки развития алмазного бизнеса и других сопутствующих ему услуг», - сказал он.

Масиси также сообщил, что разрабатываются планы по развитию мультитоварной биржи, которая предоставит платформу для торговли различными товарами помимо минералов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





