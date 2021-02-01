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04 января 2021
Опережающий рост цен на алмазное сырье может быть спровоцирован резким ростом цен на бриллианты
«ВТБ Капитал» предсказывает, что в течение первого квартала 2021 года спрос на алмазное сырье сохранится, несмотря на рост цен алмазодобытчиков и благодаря падающей мировой добыче. Банк отмечает при этом, что повышение цен на алмазы, объявленное компаниями АЛРОСА и De Beers во время их первых торговых сессий в 2021 году, стало кульминацией подъема алмазного рынка за последние несколько месяцев.
«Однако, поскольку объем добычи алмазов в 2020 году упал до 30-летнего минимума и не демонстрирует каких-либо признаков роста в 2021 году, а успешные праздничные продажи ювелирных изделий способствовали пополнению запасов в огранке и ритейле, мы полагаем, что позитивная динамика будет сохранена, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев», - говорится в обзоре.
«ВТБ Капитал» ожидает, пишет Финмаркет, что в 2021 году объем добычи изменится незначительно, поскольку полное истощение месторождения Аргайл (Argyle) полностью компенсирует рост добычи De Beers и АЛРОСА. Кроме того, недавнее сокращение производственного прогноза De Beers и АЛРОСА на 2021 год связано в первую очередь с их неспособностью быстро нарастить добычу и с операционными проблемами на действующих месторождениях, что ограничивает потенциал роста добычи в краткосрочной перспективе.