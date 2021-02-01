Эксклюзив

Каждый кризис создает новые возможности

Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием...

01 февраля 2021

«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech

Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...

25 января 2021

Бриллианты сквозь время

Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...

18 января 2021

Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко

Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...

11 января 2021

Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»

Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...

04 января 2021

Опережающий рост цен на алмазное сырье может быть спровоцирован резким ростом цен на бриллианты

Сегодня
Новости
Как утверждает инвестиционный банк «ВТБ Капитал», повышение цен на алмазное сырье крупнейшими его продавцами – De Beers и АЛРОСА - в конце прошлого года и начале нынешнего было спровоцировано резким ростом цен на бриллианты за последние 6 месяцев (в среднем на 20% по данным Rapaport), включая январь, говорится в опубликованном во вторник сообщении агентства Финмаркет. Аналитики банка в своем обзоре отмечают, что цены на бриллианты «остаются на высоких уровнях декабря», то есть на уровнях уже прошедшего праздничного сезона. 
«ВТБ Капитал» предсказывает, что в течение первого квартала 2021 года спрос на алмазное сырье сохранится, несмотря на рост цен алмазодобытчиков и благодаря падающей мировой добыче. Банк отмечает при этом, что повышение цен на алмазы, объявленное компаниями АЛРОСА и De Beers во время их первых торговых сессий в 2021 году, стало кульминацией подъема алмазного рынка за последние несколько месяцев.
«Однако, поскольку объем добычи алмазов в 2020 году упал до 30-летнего минимума и не демонстрирует каких-либо признаков роста в 2021 году, а успешные праздничные продажи ювелирных изделий способствовали пополнению запасов в огранке и ритейле, мы полагаем, что позитивная динамика будет сохранена, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев», - говорится в обзоре.
«ВТБ Капитал» ожидает, пишет Финмаркет, что в 2021 году объем добычи изменится незначительно, поскольку полное истощение месторождения Аргайл (Argyle) полностью компенсирует рост добычи De Beers и АЛРОСА. Кроме того, недавнее сокращение производственного прогноза De Beers и АЛРОСА на 2021 год связано в первую очередь с их неспособностью быстро нарастить добычу и с операционными проблемами на действующих месторождениях, что ограничивает потенциал роста добычи в краткосрочной перспективе.


Версия для печати