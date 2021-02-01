GIA принимает заявки на стипендии до 31 марта 2021 года

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Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) объявил, что до 31 марта принимает заявки на стипендии от своих студентов, которые будут проходить обучение с июня по декабрь этого года.

Стипендии открыты для будущих студентов по всему миру. Заявку можно подать на программы дистанционного обучения, при этом доступность стипендий для очного обучения лимитирована из-за ограничения количества мест, что связано с пандемией коронавируса.

«В предыдущем цикле подачи заявок на стипендии мы получили рекордное их количество, что показывает, что сейчас, как никогда, студенты нуждаются в финансовой поддержке, чтобы воплотить свои образовательные цели в реальность», - сказал Дункан Пей (Duncan Pay), старший вице-президент GIA по образованию и руководитель GIA по учебной работе.

Количество присуждаемых стипендий, а также размер каждой из них будут варьироваться в зависимости от местоположения кампуса. Изменения в цикл подачи заявок на стипендии были внесены после оценки того, как можно эффективно реализовывать образовательные программы и курсы в период пандемии.

С 2010 года GIA выделила стипендий на сумму более $15 млн для поддержи обучения свыше трех тысяч студентов в школах GIA по всему миру и через программы дистанционного образования.



Алекс Шишло для Rough&Polished





