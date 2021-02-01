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04 января 2021
GIA принимает заявки на стипендии до 31 марта 2021 года
Стипендии открыты для будущих студентов по всему миру. Заявку можно подать на программы дистанционного обучения, при этом доступность стипендий для очного обучения лимитирована из-за ограничения количества мест, что связано с пандемией коронавируса.
«В предыдущем цикле подачи заявок на стипендии мы получили рекордное их количество, что показывает, что сейчас, как никогда, студенты нуждаются в финансовой поддержке, чтобы воплотить свои образовательные цели в реальность», - сказал Дункан Пей (Duncan Pay), старший вице-президент GIA по образованию и руководитель GIA по учебной работе.
Количество присуждаемых стипендий, а также размер каждой из них будут варьироваться в зависимости от местоположения кампуса. Изменения в цикл подачи заявок на стипендии были внесены после оценки того, как можно эффективно реализовывать образовательные программы и курсы в период пандемии.
С 2010 года GIA выделила стипендий на сумму более $15 млн для поддержи обучения свыше трех тысяч студентов в школах GIA по всему миру и через программы дистанционного образования.
Алекс Шишло для Rough&Polished