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Зимбабве удалила спорное положение в поправке к закону, тревожившее инвесторов горнодобывающей промышленности
Издание «Наблюдение за экономическим управлением» (Economic Governance Watch) недавно высказало мнение, что законопроект о финансах (№ 2), который прошел через парламент в середине декабря 2020 года, позволяет министру промышленности и торговли резервировать определенные секторы горнодобывающей промышленности для местных горняков и дает ему возможность выполнить это решение, просто посоветовавшись с двумя коллегами - министром горнорудной промышленности и министром финансов и экономического развития.
«Фактически, согласно разделу 21 (2) (а) Закона о толковании, министр может в этой связи обозначить все полезные ископаемые, тем самым оставив всю горнодобывающую промышленность под контролем коренного населения», - отмечает издание.
Правительство Зимбабве отреагировало на эти опасения во вторник вечером, удалив эту вставку в стремлении «повысить уверенность относительно инвестиций в горнодобывающий сектор».
Согласно правительству, требование о том, чтобы 51% акций предприятий, занимающихся добычей платины и алмазов, находился в собственности указанного властями субъекта, было снято путем внесения поправки в Закон о расширении прав и возможностей коренного населения.
«Не существует полезных ископаемых, для добычи которых требуется, чтобы 51% акций занимающейся этим компании принадлежал указанному властями субъекту, - заявило правительство Зимбабве. - Это согласуется с позицией правительства о том, что нет полезных ископаемых, при добыче которых правительство требует обязательного участия в акционерном капитале через определенную организацию».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished