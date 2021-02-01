De Beers с блеском начинает год на фоне пополнения запасов клиентами мидстрима

Сегодня Новости

По данным Anglo American, компания De Beers заработала 650 млн долларов в ходе первого цикла продаж в 2021 году по сравнению с 551 млн долларов годом ранее или 452 млн долларов в предыдущем месяце.

Спрос на алмазное сырье продемонстрировал положительные тенденции в четвертом квартале 2020 года, и обнадеживающие уровни потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами продолжали сохраняться во время праздничного сезона в США, в то время как Китай также продемонстрировал хорошие результаты.

Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что компания зарегистрировала рост спроса на алмазное сырье в первом торговом цикле года в то время, когда клиенты из мидстрима стремились пополнить товарные запасы и выполнить заказы розничных предприятий.

«Продажи алмазного сырья также поддерживаются ожидаемым спросом в преддверии китайского Нового года и Дня святого Валентина, - сказал он. - Хотя риски в отношении восстановления экономики в результате продолжающихся ограничений на передвижение людей и товаров сохраняются, нас обнадеживают условия спроса».

De Beers продолжала применять более гибкий подход к продажам алмазного сырья в течение первого цикла продаж 2021 года, при этом торговая сессия продлилось дольше обычно отводимой на это недели.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





