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04 января 2021
De Beers с блеском начинает год на фоне пополнения запасов клиентами мидстрима
Спрос на алмазное сырье продемонстрировал положительные тенденции в четвертом квартале 2020 года, и обнадеживающие уровни потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами продолжали сохраняться во время праздничного сезона в США, в то время как Китай также продемонстрировал хорошие результаты.
Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что компания зарегистрировала рост спроса на алмазное сырье в первом торговом цикле года в то время, когда клиенты из мидстрима стремились пополнить товарные запасы и выполнить заказы розничных предприятий.
«Продажи алмазного сырья также поддерживаются ожидаемым спросом в преддверии китайского Нового года и Дня святого Валентина, - сказал он. - Хотя риски в отношении восстановления экономики в результате продолжающихся ограничений на передвижение людей и товаров сохраняются, нас обнадеживают условия спроса».
De Beers продолжала применять более гибкий подход к продажам алмазного сырья в течение первого цикла продаж 2021 года, при этом торговая сессия продлилось дольше обычно отводимой на это недели.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished