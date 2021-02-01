Эксклюзив
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием...
01 февраля 2021
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...
18 января 2021
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»
Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
04 января 2021
Индия стремится развивать производство искусственных бриллиантов
«Отечественная промышленность выращенных в лаборатории или синтетических бриллиантов получит серьезный импульс благодаря тому, что союзный министр финансов Нирмала Ситхараман повысила базовую таможенную пошлину на импорт синтетических бриллиантов с 7,5% до 15%», - сообщила во вторник газета Times of India.
В связи с пандемией коронавируса, которая привела к приостановке международных перевозок, возникла нехватка природных бриллиантов на мировых рынках, отмечает газета, которая стала восполняться за счет производства синтетических бриллиантов, включая при этом и внутренний рынок в самой Индии. Согласно отраслевым источникам, 95% производимых в Сурате искусственных бриллиантов экспортируются в США, и эти камни на 60% дешевле природных аналогов.
Председатель Совета по продвижению выращенных в лаборатории бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab-grown Diamond and Jewellery Promotion Council, LGDJPC) Шашикант Шах (Shashikant Shah) заявил газете Times of India, что «повышение таможенных пошлин на синтетические бриллианты будет способствовать развитию их отечественного производства». При этом он отметил, что ежегодно импорт выращенных в лаборатории бриллиантов в Индию достигает около 5 млрд рупий (примерно 70 млн долларов США).
Владимир Малахов, Rough&Polished