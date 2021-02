Индия стремится развивать производство искусственных бриллиантов

Стремясь защитить и развить собственное производство искусственных бриллиантов, Индия вдвое увеличила базовую таможенную пошлину на импорт такой продукции.

«Отечественная промышленность выращенных в лаборатории или синтетических бриллиантов получит серьезный импульс благодаря тому, что союзный министр финансов Нирмала Ситхараман повысила базовую таможенную пошлину на импорт синтетических бриллиантов с 7,5% до 15%», - сообщила во вторник газета Times of India.

В связи с пандемией коронавируса, которая привела к приостановке международных перевозок, возникла нехватка природных бриллиантов на мировых рынках, отмечает газета, которая стала восполняться за счет производства синтетических бриллиантов, включая при этом и внутренний рынок в самой Индии. Согласно отраслевым источникам, 95% производимых в Сурате искусственных бриллиантов экспортируются в США, и эти камни на 60% дешевле природных аналогов.

Председатель Совета по продвижению выращенных в лаборатории бриллиантов и ювелирных изделий с ними (Lab-grown Diamond and Jewellery Promotion Council, LGDJPC) Шашикант Шах (Shashikant Shah) заявил газете Times of India, что «повышение таможенных пошлин на синтетические бриллианты будет способствовать развитию их отечественного производства». При этом он отметил, что ежегодно импорт выращенных в лаборатории бриллиантов в Индию достигает около 5 млрд рупий (примерно 70 млн долларов США).



Владимир Малахов, Rough&Polished