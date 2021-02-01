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04 января 2021
Lucapa Diamond продала алмазы с рудника Луло в Анголе за 5,9 млн долларов
«Как и в случае с первой в 2021 году продажей алмазов с рудника Мотаэ (Mothae), цены, достигнутые Sociedade Mineria Do Lulo (SML) в ходе этой продажи, продолжали отражать позитивное настроение отрасли, и, поскольку объем продаж обоих предприятий в 2021 году уже составил 15 млн австралийских долларов, это уверенное начало года», - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).
В прошлом месяце Lucapa Diamond добыла на Луло два алмаза массой свыше 100 каратов. Алмазы были извлечены на горном участке 46 (MB46).
На сегодняшний день всего на концессии Луло компания добыла 18 алмазов массой более 100 каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished