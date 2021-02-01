У Gem Diamonds производство алмазов в 2020 году снизилось, а доходы выросли

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Добыча алмазов компанией Gem Diamonds в 2020 финансовом году на принадлежащем ей на 70% руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото упала на 12%, до 100 780 каратов, по сравнению с 113 974 каратами годом ранее.

В прошлом году Gem Diamonds продала 99 172 карата алмазов, что на 11% меньше, чем 111 291 карат, проданный на аукционе в предыдущем году.

«Снижение продаж в каратах за год на 11% произошло в результате прекращения добычи в период локдауна, введенного правительством Лесото во втором квартале 2020 года», - говорится в сообщении Gem Diamonds.

Тем не менее в 2020 году компания выручила от продажи алмазов 189,2 млн долларов США, что на 4% больше, чем в 2019 году, когда она получила 182,1 млн долларов.

В 2020 году Gem Diamonds продавала свои камни по средней цене 1 908 долларов за карат, что на 17% больше, чем в 2019 году, когда средняя цена составила 1 637 долларов за карат.

Как сообщила компания, в четвертом квартале 2020 года рудник Летсенг объявил о выплате дивидендов в размере 27,2 млн долларов, из которых 17 млн долларов были выплачены до конца отчетного периода, в результате чего чистый денежный поток Gem Diamonds составил 11,3 млн долларов.

Это также привело к оттоку денежных средств из компании в связи с удержанием налогов в размере 600 000 долларов и выплатой правительству Лесото доли дивидендов в размере 5,1 млн долларов.

Оставшиеся дивиденды планируется выплатить в первом квартале 2021 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





