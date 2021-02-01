Крупные бренды выбирают крупные бриллианты

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Люксовые бренды, которые обычно не идентифицируются с высокой ювелирной категорией, тянутся к крупным и эксклюзивным бриллиантам, чтобы стать частью того, что считается растущим рыночным сегментом, пишет интернет-издание Diamond Loupe со ссылкой на New York Times.

Группа корпорации LVMH Louis Vuitton, сотрудничающей с горнодобывающей компанией Lucara и бельгийским производителем HB Antwerp стремится продолжить свою традицию создания ювелирных изделий на заказ, используя недавно добытые крупные алмазы «Севело» (Sewelô) массой 1758 каратов и «Сетунья» (Sethunya) массой 549 каратов.

Потенциальные покупатели получат возможность приобщиться к процессу преобразования необработанного алмаза в бриллиант. Им будет предложено принять решение об исходном изделии и стать свидетелями многомесячного процесса его изготовления в Антверпене.

Tiffany & C°, недавно приобретенная LVMH и возглавляемая Майклом Берком (Michael Burke) из Louis Vuitton, который стал председателем совета директоров в Tiffany, идет тем же путем к высоким ювелирным украшениям. Примером этого является римейк винтажного ожерелья с массивным овальным бриллиантом весом 80 каратов.

Источники, присутствовавшие на встрече руководства LVMH-Tiffany с сотрудниками в начале этого месяца, утверждают, что босс LVMH Бернар Арно (Bernard Arnault) «хочет поднять авторитет Tiffany, даже если это займет время».

Утверждают, что французский элитный конгломерат планирует модернизацию действующих магазинов, а также экспансию в Азию и Европу. Александр Арно (Alexandre Arnault), сын Бернара Арно, будет отвечать за перенацеливание маркетинговых посланий Tiffany вместе с ее новым генеральным директором Энтони Ледру (Anthony Ledru).



Александр Шишло для Rough&Polished





