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04 января 2021

Индия снизила импортные пошлины на золото и серебро с 12,5% до 7,5%

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Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman) в рамках нового бюджета страны на 2021-2022 годы объявила о ряде мер по увеличению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий за счет снижения импортных пошлин на драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платина, говорится в сообщении GJEPC, распространенном в понедельник.
Ввозная пошлина на золото и серебро снижена с 12,5% до 7,5%, в то время как с импортеров платины, палладия и других металлов этой группы теперь будет взиматься 10-процентная пошлина вместо пошлины в 12,5%, которую они платили ранее.
Комментируя данное решение правительства, председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Колин Шах (Colin Shah) сказал: «Мы искренне благодарим премьер-министра и министра финансов за этот смелый, прагматичный, ориентированный на рост бюджет. Снижение импортной пошлины с 12,5% до 7,5% поможет экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий стать конкурентоспособным на мировом рынке. Снижение пошлин на сырье может дать столь необходимый импульс сектору и помочь ему перейти на новый уровень. Фактически, высокие пошлины на драгоценные металлы делали наш экспорт неконкурентоспособным, что привело к тому, что большая индийская диаспора переместилась в Дубай, Гонконг и другие центры для покупки ювелирных изделий, что в значительной степени повлияло на занятость, а также на бизнес в Индии. Кроме того, снижение ввозной пошлины на детали ювелирных изделий до 10% в большой степени поможет производителям-экспортерам ювелирных изделий».
Поблагодарив премьер-министра и министра финансов за разработку перспективного бюджета, Випул Шах (Vipul Shah), заместитель председателя GJEPC, отметил: «Министр финансов проделала замечательную работу, представив в эти трудные времена смелый бюджет. Он сосредоточен на инвестициях в сектор инфраструктуры, на консолидации нормативных актов, на внедрении цифровизации в ряде секторов промышленности и на смягчении нормативных требований. Также приняты различные меры по улучшению системы потребления. Мы хотим поздравить министра финансов и премьер-министра с опубликованием принципиально важного бюджета».

Владимир Малахов, Rough&Polished


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