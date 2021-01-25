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Опасения в отношении тайного возврата Зимбабве к закону о расширении прав и возможностей коренного населения
Внесение изменений в закон о расширении прав и возможностей коренного населения привело к тому, что алмазы и платина оказались зарезервированы для целей индигенизации.
Доля иностранных инвесторов, заинтересованных в добыче алмазов или платины, в предприятиях, производивших эти полезные ископаемые, была ограничена 49%, в то время как внутренние инвесторы или государственные учреждения контролировали не менее 51% капитала таких компаний.
Как сообщается в материале Economic Governance Watch («Наблюдение за экономическим управлением»), Законопроект о финансах (№ 2), который прошел через парламент в середине декабря, может повлиять на экономику Зимбабве.
«Правительство должно обеспечить, чтобы контрольный пакет акций предприятий по добыче алмазов и платины принадлежал Zimbabwe Minerals Marketing Corporation, Zimbabwe Consolidated Diamonds Company или Национальному фонду индигенизации и экономического развития», - говорится в этом материале.
«Предприятия по добыче алмазов и платины не могут сливаться или реструктурироваться, если контрольный пакет акций в [новом] объединенном предприятии не принадлежит соответствующему указанному субъекту; и наоборот, конгломераты или синдикаты таких предприятий не могут разъединяться или разделяться, если соответствующий указанный субъект не владеет контрольным пакетом акций всех образовавшихся предприятий», - указывается в нем далее.
«Теперь, когда в него внесены поправки, Раздел 3 закона применяется не только к добыче алмазов и платины, но и к предприятиям, занимающимся добычей любых полезных ископаемых, которые министр, ответственный за исполнение закона, может решить обозначить путем уведомления в Бюллетене», - подчеркивается в материале.
В нем говорится, что министр еще не обозначил какие-либо полезные ископаемые для Раздела 3, поэтому данный раздел в настоящее время не действует.
«Но в любой момент этот министр может принять решение о резервировании определенных секторов горнодобывающей промышленности для местных горняков, и он может выполнить это решение, просто посоветовавшись с двумя коллегами - министром горнорудной промышленности и министром финансов и экономического развития и опубликовав короткое сообщение в Правительственном вестнике с указанием конкретных полезных ископаемых, которые должны быть зарезервированы», - говорится в материале Economic Governance Watch.
«Фактически, согласно разделу 21 (2) (а) Закона о толковании, министр может в этой связи обозначить все полезные ископаемые, тем самым оставив всю горнодобывающую промышленность под контролем коренного населения», - отмечается в публикации.
Горнодобывающая промышленность Зимбабве генерирует около 2 млд долларов дохода, и на нее ежегодно приходится 70% поступлений от экспорта.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished