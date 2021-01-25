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04 января 2021

В 2020 году Debswana снизила экспорт алмазов на 30%

Сегодня
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Согласно агентству Reuters, ссылающемуся на статистические данные, опубликованные Банком Ботсваны, компания Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, в 2020 году зарегистрировала 30-процентное падение экспорта алмазного сырья из-за пандемии COVID-19.
В 2020 году экспорт алмазов этой компанией снизился до 2,02 млрд долларов с 3,05 млрд долларов в 2019 году. 
Значительные спады на 63% и 66% были зафиксированы во втором и третьем кварталах соответственно.
Однако в четвертом квартале продажи алмазов восстановились по мере того, как экспорт алмазного сырья вырос на 35% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
В четвертом квартале 2020 года добыча алмазов компанией Debswana снизилась на 28%, до 4,3 млн каратов, из-за запланированной переработки руды с более низким содержанием алмазов на месторождении Жваненг (Jwaneng), где производство снизилось на 56%.
Это было частично компенсировано увеличением добычи на 9% на руднике Орапа (Orapa) в силу учтенного в плане улучшения содержания алмазов, несмотря на более медленный, чем ожидалось, перезапуск перерабатывающего завода в декабре после планового технического обслуживания, а также невзирая на перебои в подаче электроэнергии, повлиявшие на готовность завода к работе.
Ботсвана получает около 30% поступающих в бюджет доходов от продажи алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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