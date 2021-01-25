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04 января 2021

Конор Макгрегор приобрел часы с бриллиантами за $1 млн

Сегодня
Новости
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (Conor McGregor) приобрел для себя часы с бриллиантами стоимостью $1 млн, сообщил интернет-портал mouv.fr.
Эксклюзивную модель часового дома Jacob&Co под названием Astronomia Tourbillon Baguette украшают 342 бриллианта багетной огранки, а выступающие элементы инкрустированы 80 драгоценными камнями.
«Новые часы, новый костюм, новый автомобиль», - написал по этому случаю Макгрегор в своем аккаунте в Instagram.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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