Конор Макгрегор приобрел часы с бриллиантами за $1 млн

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (Conor McGregor) приобрел для себя часы с бриллиантами стоимостью $1 млн, сообщил интернет-портал mouv.fr.

Эксклюзивную модель часового дома Jacob&Co под названием Astronomia Tourbillon Baguette украшают 342 бриллианта багетной огранки, а выступающие элементы инкрустированы 80 драгоценными камнями.

«Новые часы, новый костюм, новый автомобиль», - написал по этому случаю Макгрегор в своем аккаунте в Instagram.



Алекс Шишло для Rough&Polished





