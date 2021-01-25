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04 января 2021
Большие перестановки в руководстве Rio Tinto
Шинейд Кауфман работала в компании управляющим директором по производству меди и алмазов с 2018 года. Она присоединилась к Rio Tinto в 1997 году и занимала руководящие должности в подразделениях, связанных алюминием, медью и алмазами, энергетикой и минералами, а также железной рудой. Шинейд Кауфман изначально работала в Rio Tinto в качестве геолога.
Rio Tinto заявила, что в рамках новой организационной структуры будет уделять больше внимания совершенствованию производственной деятельности и развитию проектов, укреплению позиций и восстановлению доверия к компании в области экологии, социального развития и корпоративного управления, особенно в Австралии. Этот подход будет подкрепляться безопасной эксплуатацией принадлежащих компании активов мирового класса, постоянным упорядоченным распределением капитала и поддержанием надежного финансового положения.
«Несмотря на то, что Rio Tinto продолжает обеспечивать высокие показатели безопасности и производственной деятельности, невзирая на постоянные проблемы, связанные с COVID-19, мы можем добиться улучшений в рамках всего бизнеса, чтобы сделать Rio Tinto более устойчивой компанией, а также еще более сильным производителем и работодателем. Я хочу восстановить Rio Tinto в качестве надежного партнера для принимающего нас местного населения, правительств и других заинтересованных сторон», - прокомментировал Якоб Стаусхолм.
Владимир Малахов, Rough&Polished