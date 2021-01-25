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Директор Botswana Diamonds уходит в отставку
Председатель совета директоров Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling) сказал, что Макфарланд, предпринимательница международного уровня, свободно владеющая русским языком, присоединилась к компании в 2014 году, чтобы помогать в ведении дел с АЛРОСА, тогдашним российским партнером Botswana Diamonds.
АЛРОСА вышла из Sunland Minerals, совместного предприятия с Botswana Diamonds, в ноябре 2018 года.
Совместное предприятие Sunland Minerals было создано в 2014 году для тестирования существующей геологоразведочной технологии АЛРОСА с использованием большой базы данных Botswana Diamonds.
Русские вышли из совместного предприятия после изменений в руководстве и корпоративной стратегии, которая теперь ориентирована на производство и маркетинг.
Sunland Minerals получила шесть новых лицензий на разведку от правительства Ботсваны в апреле прошлого года.
Срок действия лицензий составляет три года, до 31 марта 2023 года, и они охватывают территорию в 4 319 квадратных километров в Центральном округе и округе Кгалагади, в просторечии известных как Калахари.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished