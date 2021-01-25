Директор Botswana Diamonds уходит в отставку

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Botswana Diamonds сообщила, что не наделенная исполнительными полномочиями директор компании Энн Макфарланд (McFarland) решила не баллотироваться на переизбрание на недавнем ежегодном общем собрании.

Председатель совета директоров Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling) сказал, что Макфарланд, предпринимательница международного уровня, свободно владеющая русским языком, присоединилась к компании в 2014 году, чтобы помогать в ведении дел с АЛРОСА, тогдашним российским партнером Botswana Diamonds.

АЛРОСА вышла из Sunland Minerals, совместного предприятия с Botswana Diamonds, в ноябре 2018 года.

Совместное предприятие Sunland Minerals было создано в 2014 году для тестирования существующей геологоразведочной технологии АЛРОСА с использованием большой базы данных Botswana Diamonds.

Русские вышли из совместного предприятия после изменений в руководстве и корпоративной стратегии, которая теперь ориентирована на производство и маркетинг.

Sunland Minerals получила шесть новых лицензий на разведку от правительства Ботсваны в апреле прошлого года.

Срок действия лицензий составляет три года, до 31 марта 2023 года, и они охватывают территорию в 4 319 квадратных километров в Центральном округе и округе Кгалагади, в просторечии известных как Калахари.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





