Lucapa Diamond возобновляет добычу на Мотаэ

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Компания Lucapa Diamond, зарегистрированная на австралийской фондовой бирже Australian Securities Exchange (ASX), возобновила добычу на принадлежащем ей на 70% кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото.

Добыча алмазов на Мотаэ была приостановлена в результате двухнедельного общенационального карантина, инициированного правительством Лесото для сдерживания роста числа случаев заражения COVID-19.

«Приятно видеть, что рудник Мотаэ снова работает, поскольку мы уделяем приоритетное внимание здоровью и безопасности наших бригад, возвращающихся на объект, - сказал управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). – В 2021 году алмазный рынок продолжает демонстрировать устойчивую динамику, и мы с нетерпением ждем конца квартала и своевременного завершения проекта расширения рудника».

Lucapa Diamond недавно продала партию алмазов с рудника Мотаэ общим весом 4 676 каратов за 5,6 млн долларов по средней цене 1 198 долларов за карат.

Это самая высокая средняя цена в долларах за карат, когда-либо достигнутая на Мотаэ при продаже продукции рудника.

Партия проданных алмазов включала в себя алмаз цвета D весом 101 карат, извлеченный после повторного открытия рудника в четвертом квартале 2020 года и являющийся самым ценным камнем, добытым на сегодняшний день на Мотаэ.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





