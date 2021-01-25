Эксклюзив

Каждый кризис создает новые возможности

Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием...

Сегодня

«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech

Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...

25 января 2021

Бриллианты сквозь время

Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...

18 января 2021

Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко

Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...

11 января 2021

Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»

Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...

04 января 2021

Армянская компания хочет гранить бриллианты в Анголе

Сегодня
Новости
Ангола может стать обладательницей еще одной ограночной фабрики, судя по намерению армянской компании Arsini.
Эта цель изложена в меморандуме о взаимопонимании, который подписали президент Arsini Эдгар Ованнисян (Edgar Hovhannisyan) и председатель совета директоров ангольской государственной алмазной компании Endiama Жозе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Júnior).
Выступая перед прессой в конце встречи, руководитель армянской компании сказал, что меморандум о взаимопонимании также предусматривает обучение 150 ангольских работников огранке алмазов, 18 из которых уже прошли такое обучение.
В ходе визита организовано посещение армянской делегацией основных районов добычи алмазов в городах Сауримо в ангольской провинции Южная Лунда и Дундо в соседней провинции Северная Лунда для лучшей оценки уже имеющейся там инфраструктуры.
Президент Arsini рассказал о многолетнем опыте компании, которой он руководит, в деле огранки алмазов, опыте, который восходит к советским временам.
Эдгар Ованнисян также отметил, что Армения известна во всем мире своими ювелирными изделиями, которые производились на протяжении тысяч лет, «еще задолго до Рождества Христова».

Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе


Версия для печати