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04 января 2021
Армянская компания хочет гранить бриллианты в Анголе
Эта цель изложена в меморандуме о взаимопонимании, который подписали президент Arsini Эдгар Ованнисян (Edgar Hovhannisyan) и председатель совета директоров ангольской государственной алмазной компании Endiama Жозе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Júnior).
Выступая перед прессой в конце встречи, руководитель армянской компании сказал, что меморандум о взаимопонимании также предусматривает обучение 150 ангольских работников огранке алмазов, 18 из которых уже прошли такое обучение.
В ходе визита организовано посещение армянской делегацией основных районов добычи алмазов в городах Сауримо в ангольской провинции Южная Лунда и Дундо в соседней провинции Северная Лунда для лучшей оценки уже имеющейся там инфраструктуры.
Президент Arsini рассказал о многолетнем опыте компании, которой он руководит, в деле огранки алмазов, опыте, который восходит к советским временам.
Эдгар Ованнисян также отметил, что Армения известна во всем мире своими ювелирными изделиями, которые производились на протяжении тысяч лет, «еще задолго до Рождества Христова».
Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе