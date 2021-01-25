Армянская компания хочет гранить бриллианты в Анголе

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Ангола может стать обладательницей еще одной ограночной фабрики, судя по намерению армянской компании Arsini.

Эта цель изложена в меморандуме о взаимопонимании, который подписали президент Arsini Эдгар Ованнисян (Edgar Hovhannisyan) и председатель совета директоров ангольской государственной алмазной компании Endiama Жозе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Júnior).

Выступая перед прессой в конце встречи, руководитель армянской компании сказал, что меморандум о взаимопонимании также предусматривает обучение 150 ангольских работников огранке алмазов, 18 из которых уже прошли такое обучение.

В ходе визита организовано посещение армянской делегацией основных районов добычи алмазов в городах Сауримо в ангольской провинции Южная Лунда и Дундо в соседней провинции Северная Лунда для лучшей оценки уже имеющейся там инфраструктуры.

Президент Arsini рассказал о многолетнем опыте компании, которой он руководит, в деле огранки алмазов, опыте, который восходит к советским временам.

Эдгар Ованнисян также отметил, что Армения известна во всем мире своими ювелирными изделиями, которые производились на протяжении тысяч лет, «еще задолго до Рождества Христова».



Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе





