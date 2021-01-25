В 2020 году продажи часов и ювелирных изделий компанией LVMH снизились на 24%

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Компания LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), мировой лидер в производстве предметов роскоши, опубликовала результаты своей работы в 2020 году, сообщив о снижении выручки на 17%, до 44,7 млрд евро, по сравнению с предыдущим годом, отметив тем не менее хорошую устойчивость своего бизнеса «в экономических условиях, сильно подорванных серьезным кризисом в сфере здравоохранения, который привел к приостановке поездок между странами и закрытию магазинов и производственных предприятий компании в большинстве государств на несколько месяцев».

Выручка от продажи часов и ювелирных изделий в 2020 году достигла 3 356 млн евро, снизившись на 24% по сравнению с 2019 годом (4 405 млн евро). Прибыль от основного производства часов и ювелирных изделий упала на 59%, составив 302 млн евро против 736 в 2019 году.

Комментируя итоги года, Бернар Арно, председатель совета директоров и главный исполнительный директор LVMH, сказал: «LVMH продемонстрировала исключительную устойчивость к беспрецедентному кризису в области здравоохранения, который мир пережил в 2020 году. Нашим приоритетом была защита здоровья и безопасности наших сотрудников и наших клиентов, и мы предоставили прямую поддержка в борьбе с пандемией. Наши предприятия проявили большую гибкость и творческую энергию, продолжая воплощать в жизнь мечты наших клиентов с помощью уникального цифрового опыта, тем самым еще больше усиливая их привлекательность. Наше стремление к динамичным инновациям сопровождалось твердой приверженностью к сохранению окружающей среды, устойчивости и вовлеченности. Мы начинаем 2021 год, с радостью приветствуя легендарный ювелирный дом Tiffany и его команду в нашей промышленной группе. В ситуации, которая остается неопределенной, даже несмотря на то, что надежда на вакцинацию дает нам надежду на прекращение пандемии, мы уверены, что LVMH находится в отличном положении для дальнейшего восстановления, которого мир желает в 2021 году, и для дальнейшего укрепления нашего лидерства на мировом рынке предметов роскоши».



Владимир Малахов, Rough&Polished





