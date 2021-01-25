Эксклюзив
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...
25 января 2021
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Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»
Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
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Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
28 декабря 2020
В 2020 году продажи часов и ювелирных изделий компанией LVMH снизились на 24%
Выручка от продажи часов и ювелирных изделий в 2020 году достигла 3 356 млн евро, снизившись на 24% по сравнению с 2019 годом (4 405 млн евро). Прибыль от основного производства часов и ювелирных изделий упала на 59%, составив 302 млн евро против 736 в 2019 году.
Комментируя итоги года, Бернар Арно, председатель совета директоров и главный исполнительный директор LVMH, сказал: «LVMH продемонстрировала исключительную устойчивость к беспрецедентному кризису в области здравоохранения, который мир пережил в 2020 году. Нашим приоритетом была защита здоровья и безопасности наших сотрудников и наших клиентов, и мы предоставили прямую поддержка в борьбе с пандемией. Наши предприятия проявили большую гибкость и творческую энергию, продолжая воплощать в жизнь мечты наших клиентов с помощью уникального цифрового опыта, тем самым еще больше усиливая их привлекательность. Наше стремление к динамичным инновациям сопровождалось твердой приверженностью к сохранению окружающей среды, устойчивости и вовлеченности. Мы начинаем 2021 год, с радостью приветствуя легендарный ювелирный дом Tiffany и его команду в нашей промышленной группе. В ситуации, которая остается неопределенной, даже несмотря на то, что надежда на вакцинацию дает нам надежду на прекращение пандемии, мы уверены, что LVMH находится в отличном положении для дальнейшего восстановления, которого мир желает в 2021 году, и для дальнейшего укрепления нашего лидерства на мировом рынке предметов роскоши».
Владимир Малахов, Rough&Polished