De Beers снижает план производства на 2021 год

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De Beers, по данным ее материнской компании Anglo American, снизила прогноз по добыче алмазов до 32-34 млн каратов с прежних 33-35 млн каратов.

В сообщении Anglo American говорится, что пересмотр прогноза по добыче в сторону понижения был обусловлен торговыми условиями из-за текущих производственных проблем и более низкого ожидаемого объема добычи на руднике Венеция (Venetia).

В 2020 году De Beers произвела 25,1 млн каратов алмазов, что на 18% меньше примерно 30,8 млн каратов алмазов, добытых в 2019 году.

В прошлом году алмазный гигант сократил добычу в ответ на снижение спроса на алмазное сырье из-за пандемии COVID-19.

De Beers также временно приостановила продажу алмазов где-то в марте прошлого года, когда правительства закрыли границы своих стран и ввели строгие ограничения для сдерживания распространения коронавируса.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





