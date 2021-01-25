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28 декабря 2020

De Beers снижает план производства на 2021 год

Сегодня
Новости
De Beers, по данным ее материнской компании Anglo American, снизила прогноз по добыче алмазов до 32-34 млн каратов с прежних 33-35 млн каратов.
В сообщении Anglo American говорится, что пересмотр прогноза по добыче в сторону понижения был обусловлен торговыми условиями из-за текущих производственных проблем и более низкого ожидаемого объема добычи на руднике Венеция (Venetia).
В 2020 году De Beers произвела 25,1 млн каратов алмазов, что на 18% меньше примерно 30,8 млн каратов алмазов, добытых в 2019 году.
В прошлом году алмазный гигант сократил добычу в ответ на снижение спроса на алмазное сырье из-за пандемии COVID-19.
De Beers также временно приостановила продажу алмазов где-то в марте прошлого года, когда правительства закрыли границы своих стран и ввели строгие ограничения для сдерживания распространения коронавируса.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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