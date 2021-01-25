Объем добычи алмазов De Beers в 4 квартале снизился на фоне роста продаж

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Объем добычи алмазов De Beers в 4 квартале снизился на 14%, до 6,7 млн каратов, что было вызвано продолжающимся запланированным сокращением производства в ответ на снижение спроса на алмазное сырье, вызванное пандемией COVID-19 и производственными проблемами на руднике Орапа (Orapa) в Ботсване, которые привели к снижению добычи ниже ожидавшегося уровня.

Как сообщила корпорация Anglo American, добыча De Beers в Ботсване снизилась на 28%, до 4,3 млн каратов из-за плановой переработки материала более низкого качества на месторождении Жваненг (Jwaneng), где производство снизилось на 56%. Это, однако, было частично компенсировано увеличением добычи на 9% на руднике Орапа в связи с учтенным в производственном плане улучшением содержания алмазов в руде, несмотря на более медленный, чем ожидалось, перезапуск перерабатывающего завода в декабре после планового технического обслуживания, а также несмотря на перебои в подаче электроэнергии, повлиявшие на готовность завода.

В Намибии производство алмазов также упало на 26%, до 300 000 каратов, по мере приведения в действие большей части морского флота в течение отчетного квартала после остановки в третьем квартале.

Добыча в Южной Африке выросла до 1,3 млн каратов в связи с ожидавшимся улучшением содержания алмазов в руде в последней выемке карьера на руднике Венеция (Venetia) по мере его перехода на подземные работы.

Производство De Beers в Канаде сократилось на 23%, до 800 000 каратов, так как техническое обслуживание привело к снижению производительности перерабатывающего завода.

Anglo American сообщила, что спрос на алмазное сырье продемонстрировал положительные тенденции в четвертом квартале 2020 года и появились признаки, указывающие на сохранение обнадеживающих уровней потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами во время праздничного сезона в США, в то время как Китай также продемонстрировал хорошие результаты.

Продажи алмазного сырья компанией De Beers достигли 6,9 млн каратов на двух сайтах в течение квартала по сравнению с 6,6 млн каратов на трех сайтах в третьем квартале 2020 года и 7 млн каратов на двух сайтах в четвертом квартале 2019 года.

«Хотя еще слишком рано говорить о сильном и устойчивом восстановлении, устойчивость спроса, несмотря на продолжающееся воздействие COVID-19, очень обнадеживает», - сказал председатель совета директоров Anglo American Марк Кьютифани (Mark Cutifani).

Консолидированная средняя цена реализации за полный год снизилась на 3%, до 133 долларов за карат по сравнению со 137 долларами за карат в предыдущем году на фоне частичной компенсации 10-процентного снижения индекса средней цены на алмазное сырье увеличением доли дорогих алмазов, проданных в 2020 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





