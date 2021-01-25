Эксклюзив
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...
18 января 2021
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»
Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
04 января 2021
Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
28 декабря 2020
Объем добычи алмазов De Beers в 4 квартале снизился на фоне роста продаж
Как сообщила корпорация Anglo American, добыча De Beers в Ботсване снизилась на 28%, до 4,3 млн каратов из-за плановой переработки материала более низкого качества на месторождении Жваненг (Jwaneng), где производство снизилось на 56%. Это, однако, было частично компенсировано увеличением добычи на 9% на руднике Орапа в связи с учтенным в производственном плане улучшением содержания алмазов в руде, несмотря на более медленный, чем ожидалось, перезапуск перерабатывающего завода в декабре после планового технического обслуживания, а также несмотря на перебои в подаче электроэнергии, повлиявшие на готовность завода.
В Намибии производство алмазов также упало на 26%, до 300 000 каратов, по мере приведения в действие большей части морского флота в течение отчетного квартала после остановки в третьем квартале.
Добыча в Южной Африке выросла до 1,3 млн каратов в связи с ожидавшимся улучшением содержания алмазов в руде в последней выемке карьера на руднике Венеция (Venetia) по мере его перехода на подземные работы.
Производство De Beers в Канаде сократилось на 23%, до 800 000 каратов, так как техническое обслуживание привело к снижению производительности перерабатывающего завода.
Anglo American сообщила, что спрос на алмазное сырье продемонстрировал положительные тенденции в четвертом квартале 2020 года и появились признаки, указывающие на сохранение обнадеживающих уровней потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами во время праздничного сезона в США, в то время как Китай также продемонстрировал хорошие результаты.
Продажи алмазного сырья компанией De Beers достигли 6,9 млн каратов на двух сайтах в течение квартала по сравнению с 6,6 млн каратов на трех сайтах в третьем квартале 2020 года и 7 млн каратов на двух сайтах в четвертом квартале 2019 года.
«Хотя еще слишком рано говорить о сильном и устойчивом восстановлении, устойчивость спроса, несмотря на продолжающееся воздействие COVID-19, очень обнадеживает», - сказал председатель совета директоров Anglo American Марк Кьютифани (Mark Cutifani).
Консолидированная средняя цена реализации за полный год снизилась на 3%, до 133 долларов за карат по сравнению со 137 долларами за карат в предыдущем году на фоне частичной компенсации 10-процентного снижения индекса средней цены на алмазное сырье увеличением доли дорогих алмазов, проданных в 2020 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished