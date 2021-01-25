Эксклюзив
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...
18 января 2021
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»
Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
04 января 2021
Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
28 декабря 2020
Минфин пока не видит предпосылок для закупки алмазов у "Алросы" в Гохран
(ТАСС) - Министерство финансов пока не видит предпосылок для закупки алмазов у "Алросы" в Гохран в качестве меры поддержки компании и будет мониторить ситуацию, сообщил журналистам курирующий отрасль замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Пока рынок очень хороший, мы не видим никаких предпосылок на данном этапе, но будем дальше мониторить, потому что непонятно: это всплеск или просто результат какого-то отложенного спроса, а потом рынок снова пойдет вниз, либо это выход на новый порядок. Будем наблюдать пока, я думаю, что будем докладывать президенту ближе к концу квартала. Пока, конечно, мы видим, что результаты [компании] хорошие", - сказал он.
Глава Якутии Айсен Николаев сообщал в конце 2020 года, что в связи со снижением продаж "Алросы" из-за пандемии нового коронавируса бюджет республики по итогам 2020 года может недополучить 10-20 млрд рублей. По словам Николаева, "Алросе" нужна поддержка в условиях спада на мировом алмазном рынке и тяжелой ситуации в мировой экономике в целом на фоне пандемии. Возможность продажи алмазов в Гохран обсуждается в параметрах, озвученных еще в 2019 году, то есть в объеме $0,5-1 млрд, говорил Николаев ТАСС.
Правительство при этом увеличило выплаты на закупку драгоценных камней и драгоценных металлов в Гохран до 39,82 млрд рублей в 2021 году, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы. В 2020 году лимит на такие закупки составляет 10,5 млрд рублей.
При этом глава компании Сергей Иванов сообщал в ноябре, что "Алроса" может воспользоваться возможностью продаж алмазов в Гохран в 2021 году в случае ухудшения рыночной ситуации.