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28 декабря 2020
Первая в мире выставка женщин-ювелиров и дизайнеров «Женское дело» пройдет в Москве
Фото: Ilgiz F.
С 25 февраля по 6 марта в галерее Ilgiz F. в Москве пройдет выставка «Женское дело». Это будет первая в мире ювелирная экспозиция, в которой смогут принять участие только женщины.
Профессия ювелир традиционно считается мужской. Но с каждым годом количество женщин, выбравших эту специальность, становится все больше. Нестандартность мышления, внимание к деталям, аккуратность и дисциплинированность – одни из важнейших качеств, которыми должен обладать мастер. И это одна из причин, по которой женщины, выбравшие эту стезю, очень часто становятся ведущими профессионалами отрасли. Бесспорно, еще одним преимуществом является способность очень тонко чувствовать этот мир. Она позволяет женщинам-ювелирам воплощать в своих произведениях всю его многоликость и многогранность, создавать уникальные произведения искусства.
Открытие выставки «Женское дело» состоится 25 февраля и будет иметь закрытый характер. Экспозиция станет доступна для посещения гостей с 26 февраля. Вход свободный. В целях обеспечения безопасности для посещения выставки необходимо заказать пропуск по телефону +79639931575.