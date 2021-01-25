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28 декабря 2020
В этом году смоленский «Кристалл» получит 120 млн руб. на модернизацию
Фото: Google
Генеральный директор «Кристалла» Дмитрий Амелькин рассказал в ходе недавней встречи с губернатором Смоленской области Алексеем Островским, что в рамках инвестиционной программы, разработанной совместно с компанией АЛРОСА, финансирование на технологическое развитие завода было увеличено со 100 до 120 млн рублей и что за счет этих средств уже производится закупка нового оборудования, которое будет установлено приблизительно в середине этого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале администрации Смоленской области.
Амелькин сказал также, что «Кристалл», на котором трудится 1200 человек, в настоящее время функционирует в штатном, пятидневном режиме. «В связи с восстановлением спроса на мировом ювелирном рынке в конце прошлого года, совместными усилиями нам удалось загрузить производственные мощности практически на 100%. Предполагаем, что на протяжении всего года ассортимент и количество выпускаемой продукции останутся неизменными, что, соответственно, позволит нам сохранить и численность работников на том же уровне», - отметил он.
Дмитрий Амелькин также проинформировал губернатора о том, что руководство завода держит на особом контроле ситуацию с распространением коронавируса среди сотрудников – в настоящее время на производственных площадках обеспечивается соблюдение всех требований противоэпидемической безопасности, продиктованных Роспотребнадзором.
Как отмечается в сообщении администрации Смоленской области, «Кристалл», приобретенный компанией АЛРОСА у Росимущества в 2019 году за 1,9 млрд рублей, весной-летом 2020 года простаивал из-за резкого падения спроса на бриллианты, вызванного пандемией, и часть персонала была сокращена, однако в конце третьего квартала прошлого года на мировом ювелирном рынке наметились положительные сдвиги и торговля бриллиантами стала оживать.
«Кристалл», основанный в Смоленске в 1963 году и ныне входящий в группу АЛРОСА, остается крупнейшим производителем бриллиантов в России и Европе.
Владимир Малахов, Rough&Polished