Tsodilo Resources привлекла 1,3 млн канадских долларов на общекорпоративные цели и оборотный капитал

Сегодня Новости

Tsodilo Resources закрыла первый транш частного размещения своих ценных бумаг для финансирования собственной деятельности на общую сумму в 1,3 млн канадских долларов.

Поступления от финансирования будут использоваться для общих корпоративных целей и пополнения оборотного капитала.

Компания выпустила около 2,7 млн комплектов ценных бумаг по цене подписки 0,5 канадского доллара за комплект.

Выпущенные обыкновенные акции и варранты не подлежат продаже в течение установленного законом периода, равного четырем месяцам и одному дню, который истекает 26 мая 2021 года.

Tsodilo Resources - международная компания по разведке алмазов и металлов, занимающаяся поиском коммерческих месторождений алмазов, металлов и промышленного камня в Ботсване.

Компания владеет 100-процентной долей в компании Bosoto, которая в свою очередь владеет кимберлитовым проектом BK16 на месторождении Орапа и лицензией на разведку алмазов на участке PL216/2017 на этом же месторождении.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





