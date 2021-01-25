Эксклюзив
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...
18 января 2021
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»
Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
04 января 2021
Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
28 декабря 2020
Tsodilo Resources привлекла 1,3 млн канадских долларов на общекорпоративные цели и оборотный капитал
Поступления от финансирования будут использоваться для общих корпоративных целей и пополнения оборотного капитала.
Компания выпустила около 2,7 млн комплектов ценных бумаг по цене подписки 0,5 канадского доллара за комплект.
Выпущенные обыкновенные акции и варранты не подлежат продаже в течение установленного законом периода, равного четырем месяцам и одному дню, который истекает 26 мая 2021 года.
Tsodilo Resources - международная компания по разведке алмазов и металлов, занимающаяся поиском коммерческих месторождений алмазов, металлов и промышленного камня в Ботсване.
Компания владеет 100-процентной долей в компании Bosoto, которая в свою очередь владеет кимберлитовым проектом BK16 на месторождении Орапа и лицензией на разведку алмазов на участке PL216/2017 на этом же месторождении.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished