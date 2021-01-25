Эксклюзив
«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech
Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка...
25 января 2021
Бриллианты сквозь время
Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях...
18 января 2021
Ситуация с алмазным сырьем в РФ начнет осложняться уже с 2025 года - академик Похиленко
Академик РАН, заместитель председателя Сибирского отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН Николай...
11 января 2021
Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»
Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов...
04 января 2021
Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы
Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные...
28 декабря 2020
Lucara Diamond извлекла алмаз массой 378 каратов на руднике Карове
Фото: Lucara Diamond
Lucara Diamond извлекла неповрежденный алмаз ювелирного качества типа IIa массой 378 каратов на полностью принадлежащем ей руднике Карове (Karowe) в Ботсване.
В сообщении компании говорится, что алмаз был извлечен из руды, добытой на участке M/PK (S) в южной части рудника.
Это второй алмаз ювелирного качества весом более 300 каратов, извлеченный в этом году путем прямого измельчения руды на установке участка M/PK (S).
«Данный превосходный алмаз массой 378 каратов является нашим вторым добытым алмазом массой свыше 300 каратов в этом году, что является сильным началом 2021 года, - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). – Этот камень пополняет ряд редких и особенных алмазов исключительно высокой стоимости, добытых на руднике Карове, и продолжает указывать на замечательный алмазный потенциал Ботсваны».
Она добавила, что постоянное и последовательное извлечение крупных алмазов обеспечивает дополнительную основу для возможности финансирования и строительства подземного расширения на Карове, в котором добыча будет продолжаться по крайней мере еще 13 лет после того, как карьер прекратит работу в 2026 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished