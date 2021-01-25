Lucara Diamond извлекла алмаз массой 378 каратов на руднике Карове

Фото: Lucara Diamond

Lucara Diamond извлекла неповрежденный алмаз ювелирного качества типа IIa массой 378 каратов на полностью принадлежащем ей руднике Карове (Karowe) в Ботсване.В сообщении компании говорится, что алмаз был извлечен из руды, добытой на участке M/PK (S) в южной части рудника.Это второй алмаз ювелирного качества весом более 300 каратов, извлеченный в этом году путем прямого измельчения руды на установке участка M/PK (S).«Данный превосходный алмаз массой 378 каратов является нашим вторым добытым алмазом массой свыше 300 каратов в этом году, что является сильным началом 2021 года, - сказала исполнительный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). – Этот камень пополняет ряд редких и особенных алмазов исключительно высокой стоимости, добытых на руднике Карове, и продолжает указывать на замечательный алмазный потенциал Ботсваны».Она добавила, что постоянное и последовательное извлечение крупных алмазов обеспечивает дополнительную основу для возможности финансирования и строительства подземного расширения на Карове, в котором добыча будет продолжаться по крайней мере еще 13 лет после того, как карьер прекратит работу в 2026 году.