Индийская полиция провела обыски в компании Diyora & Bhanderi Corporation

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В четверг на прошлой неделе полиция индийского штата Гуджарат провела обыски в компании Diyora & Bhanderi Corporation (DBC) в пригороде Сурата и изъяла аппаратуру для сканирования алмазов.

Как сообщила гуджаратская газета Divya Bhaskar, обыск проводили примерно 50 полицейских, которые в настоящее время собирают данные о непроданных компанией приборах для сканирования алмазов и о том, кому такие приборы были проданы.

Полицейские заявили, что такого рода приборы для сканирования алмазов экспортируются израильской компанией, которая возбудила дело против DBC.

Газета Divya Bhaskar не раскрывает, о какой израильской компании идет речь, но в 2017 году компания Sarine Technologies Ltd со штаб-квартирой в Ход-ха-Шароне в 18 км от Тель-Авива заявила о том, что она продолжит преследовать в суде нарушителей прав интеллектуальной собственности на свои технологии, и подала иски в Индии против DBC и других сторон за нарушение авторских прав на патенты и программное обеспечение. Sarine Technologies обвиняет DBC в противоправном использовании своего защищенного программного обеспечения по сканированию и планированию огранки алмазов.

Согласно газете Divya Bhaskar, упомянутый выше рейд полиции в отношении DBC последовал после того, как индийские власти в течение двух лет вели расследование этого дела.



Владимир Малахов, Rough&Polished





