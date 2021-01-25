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28 декабря 2020
Endiama понесла тяжелые потери из-за пандемии COVID-19
В прошлом году Ангола изначально планировала добыть алмазов на сумму 1,4 млрд долларов.
Новостное агентство Angop сообщило, что в прошлом году Endiama произвела 7,5 млн каратов алмазного сырья при первоначальной цели в 10,5 млн каратов.
Председатель совета директоров компании Жозе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Júnior) заявил, что в прошлом году Endiama решила не останавливать производство, а сократить штат.
Ряд алмазных компаний, в том числе De Beers, временно приостановили продажу алмазов примерно в марте прошлого года, когда правительства закрыли границы и ввели строгие ограничения для сдерживания распространения коронавируса.
Большинство компаний позже возобновили продажу алмазов, хотя им пришлось скорректировать традиционные способы проведения аукционов.
В 2019 году Ангола заработала около 1,3 млрд долларов на продаже чуть более 9,44 млн каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished