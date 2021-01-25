Endiama понесла тяжелые потери из-за пандемии COVID-19

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По данным местных СМИ, ангольская государственная алмазная компания Endiama зафиксировала убыток в размере 400 млн долларов от своей деятельности в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

В прошлом году Ангола изначально планировала добыть алмазов на сумму 1,4 млрд долларов.

Новостное агентство Angop сообщило, что в прошлом году Endiama произвела 7,5 млн каратов алмазного сырья при первоначальной цели в 10,5 млн каратов.

Председатель совета директоров компании Жозе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Júnior) заявил, что в прошлом году Endiama решила не останавливать производство, а сократить штат.

Ряд алмазных компаний, в том числе De Beers, временно приостановили продажу алмазов примерно в марте прошлого года, когда правительства закрыли границы и ввели строгие ограничения для сдерживания распространения коронавируса.

Большинство компаний позже возобновили продажу алмазов, хотя им пришлось скорректировать традиционные способы проведения аукционов.

В 2019 году Ангола заработала около 1,3 млрд долларов на продаже чуть более 9,44 млн каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





