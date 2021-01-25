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28 декабря 2020

Diamcor увеличивает объемы производства и выручку с момента возобновления деятельности

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Как сообщила компания Diamcor, она добилась значительных успехов в увеличении объемов обработки руды, извлечения алмазов и доходов от продаж с момента возобновления работ на проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке после вынужденной их приостановки, продлившейся бо́льшую часть 2020 года из-за пандемии COVID-19.
В распространенном компанией заявлении говорится, что из хвостов, обработанных во время начальной процедуры оптимизации при перезапуске обогатительной фабрики, было получено 666,75 карата алмазов, что дало валовую выручку в размере 79 000 долларов США при средней цене 118,49 доллара США за карат.
Впоследствии также была возобновлена переработка карьерного материала, и на торги были выставлены 1 452,73 карата алмазного сырья, которые принесли валовую выручку в размере 266 705 долларов США, в результате чего средняя цена одного карата алмазов составила 183,59 доллара США.
По состоянию на 20 января 2021 года были добыты еще 2 054,88 карата алмазов, полученных в результате переработки карьерного материала, которые намечены к продаже на тендере в Дубае в начале февраля.
«Наше энергичное начало в 2021 году связано с нашей новой производственной командой, которая начала работать в марте 2020 года», - говорится в заявлении компании.
Diamcor также подчеркнула, что начиная со следующего месяца нацелена на дальнейшее увеличение объемов переработки с вводом в действие ряда запланированных производственных улучшений.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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