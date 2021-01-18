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28 декабря 2020
Первая продажа алмазов в 2021 году принесла Mountain Province Diamonds US$21,8 млн
Фото: Mountain Province Diamonds
Компания Mountain Province Diamonds заявила, что выручила 21,8 млн долларов США от своей первой продажи алмазного сырья в этом году в Антверпене, Бельгия, в ходе торгов, завершившихся 22 января 2021 года. Компания, продав 241 827 каратов алмазов, достигла средней цены в 90 долларов США за карат.
Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и главный исполнительный директор компании, в связи с этим сказал: «Первая продажа в этом году была отличной, растущее доверие среди покупателей алмазного сырья привело к значительному повышению цен - на 8% по сравнению с ценами на сопоставимое сырье в ходе нашей декабрьской продажи, отличавшейся рекордным объемом. Мы ожидаем продолжения этой положительной тенденции, поскольку рынки алмазного сырья и бриллиантов продолжают укрепляться после успешного сезона в рознице. Забегая вперед, сообщу, что наша предстоящая февральская распродажа будет включать в себя, среди прочих дорогостоящих камней, недавно обнаруженный алмаз весом 157 каратов. Этот исключительный камень, названный «Polaris» («Полярная звезда»), демонстрирует редкую естественную голубую флуоресценцию, что перекликается с его арктическим происхождением».
Согласно заявлению компании, алмаз «Polaris» выглядит бесцветным при дневном свете, но в ультрафиолетовом свете его темно-голубой цвет, как это видно на фотографии, напоминает северное сияние, наблюдаемое над головой ясными зимними ночами в канадской Арктике.
Владимир Малахов, Rough&Polished