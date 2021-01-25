Пламя свечи содержит миллионы микроалмазов

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Пламя свечи содержит миллионы микроалмазов. Это открытие сделал профессор Вузон Зу (Wuzong Zhou) из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии, сообщил интернет-ресурс dailygeekshow.com

Ученый установил, что в процессе горения свечи ежесекундно образуются полтора миллиона алмазов, но они остаются невидимыми невооруженным глазом. Их размер составляет в среднем три тысячных микрона.

Эксперименты показали, что в пламени свечи хорошо сочетаются все четыре формы углерода: графит, фуллерены, аморфный углерод и, следовательно, алмазы.

Последние, однако, быстро плавятся. Тем не менее открытие может оказаться полезным для исследователей, работающих над синтезом алмазов посредством сжигания, и, таким образом, обеспечить более экономичную и экологичную альтернативу современным технологиям, используемым для производства искусственных алмазов.



Алекс Шишло для Rough&Polished



