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28 декабря 2020
BlueRock продала алмаз массой 14,8 карата за 167 000 долларов
Согласно сообщению компании, один из алмазов массой 14,8 карата был продан за 167 000 долларов, а алмаз массой 8,7 карата - за 37 000 долларов.
«Эти алмазы были проданы вместе с другими нашими продуктами через тендер, первый, в котором мы приняли участие с момента распространения пандемии COVID-19, - сказал наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров компании Майк Хьюстон (Mike Houston). - Общие результаты тендера были очень позитивными и подтверждают отраслевые новости последнего времени о том, что цены на алмазы быстро восстанавливаются».
Он добавил, что алмаз в 14,8 карата стал третьим крупным камнем, извлеченным в четвертом квартале 2020 года, индивидуальная стоимость которого превышала 50 000 долларов.
«Я надеюсь, что это знаменует собой возвращение к нормальному состоянию теперь, когда мы ведем разработку главного карьера», - сказал Хьюстон.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished